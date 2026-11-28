روایت همسر و مادر شهید امیر حسین سلیم‌زاده، خلبان پهپاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تعهد پولادین او به میدان خدمت که این خروش از وفاداری به میهن تا همیشه زنده خواهد ماند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهید امیر حسین سلیم‌زاده، ازاهالی روستای توساکوتی شهرستان تنکابن، پس از ۱۵ سال خدمت بی‌وقفه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان حمله دشمن آمریکایی منطقه آغاجاری خوزستان، به مقام والای شهادت رسید؛ سفری که از میان آغوش گرم خانواده آغاز شد و در آسمان‌های دفاع به پایان رسید.

او که به‌عنوان خلبان پهپاد در نیروی دریایی خدمت می‌کرد، پیش از شهادت، در جریان حملات دشمن در خوزستان مجروح و به درجه جانبازی نائل آمده بود. در حالی که پس از مجروحیت، یک ماه را به استراحت و بازسازی توان جسمی بپردازد، اما تعهد پولادین او به وظیفه، اجازه نداد که از میدان خدمت فاصله بگیرد. او با دلی سرشار از ایمان، بار دیگر به محل خدمت بازگشت تا در مسیر دفاع، بار دیگر از خود گذشت.

روایت همسر و مادر این شهید بزرگوار، تصویری از قهرمانی از او ارائه می‌دهد؛ مردی که در روز‌های مرخصی، با تمام وجود در میان بازی با فرزندش غرق می‌شد و دلبستگی‌های خانوادگی‌اش را در قلب خود مهار می‌کرد تا راه خدمت به میهن را پیش بگیرد.

شهید سلیم‌زاده، نمادی از ایستادگی مردمان مازندران در برابر دشمن است. او که ۱۵ سال از عمر خود را در خدمت دریا‌ها و آسمان‌ها بود، در نهایت، با همان روحیه‌ای که در میان خانواده‌اش داشت، در میدان نبرد، خروشی از عشق و وفاداری را از خود نشان داد.

این جوان دهه هفتادی سرانجام ۱۰ شهریور ماه جاری در جریان حملات آمریکا و در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسید.

گزارش از زینب نجاتی :