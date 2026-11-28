نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نفت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷، با جمع‌آوری گاز‌های مشعل (گاز فلر)، ارزش افزوده اقتصادی عظیمی معادل بیش از ۵ میلیارد دلار در سال به تولید ناخالص ملی اضافه کند؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت تولید برق کشور را به میزان هفت برابر نیروگاه اتمی بوشهر افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شهرکی در برنامه میز اقتصاد گفت: گاز‌های مشعل یا «گاز فلر» که شامل ترکیبی از هیدروکربن‌ها شامل متان (۷۵٪)، اتان (۱۰٪)، پروپان (۶٪)، بوتان (۲٪) و ترکیبات سنگین‌تر است، به دلیل کاهش فشار در حین استخراج نفت، به صورت آزاد یا محلول جدا می‌شوند. این گاز‌ها که در گذشته به صورت هدررفت در مشعل‌ها دیده می‌شدند، اکنون به عنوان یک منبع استراتژیک انرژی شناخته می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۲ ماده ۴۰ از برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۷، سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز فلر را جمع‌آوری کند. این رقم معادل روزانه حدود ۴۴ میلیون متر مکعب گاز است. وی گفت: بر اساس محاسبات اقتصادی، اگر با فرض راندمان جدایی ۹۰ درصدی، این گاز (به ویژه بخش متان) به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان ۵۵ درصد هدایت شود، می‌توان ظرفیت تولید برق معادل ۷ برابر نیروگاه اتمی بوشهر را به شبکه سراسری اضافه کرد. مجموع ارزش اقتصادی محصولات حاصل از این فرآیند، در پایان برنامه هفتم، حدود ۵.۴ میلیارد دلار از ارزش ناخالص ملی خواهد بود.

شهرکی گفت: برای تضمین اجرای این برنامه، مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۶ (جدول ۱۰) ضمانت‌اجرا‌های سختی را پیش‌بینی کرده است. در صورت عدم موفقیت وزارت نفت در جمع‌آوری مقرر، جریمه‌هایی از سال اول به میزان ۵ درصد میانگین قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اعمال شده و این جریمه در سال آخر به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین مقرر شده است ۷۵ درصد از درآمد‌های حاصل از این بخش به سازمان بین‌المللی انرژی واریز گردد.

وی خاطرنشان کرد با وجود این پتانسیل عظیم، باید واقع‌بین بود؛ چرا که طبق گزارش‌ها، تمامی گاز‌های فلر موجود در کشور به دلیل شرایط فنی یا موقعیت جغرافیایی، همواره قابلیت جمع‌آوری و استفاده مجدد را ندارند.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران دیگر میهمان برناممه میز اقتصاد هم گفت: در حالی که اهداف برنامه‌های توسعه کاهش گاز مشعل به نزدیک صفر است، گزارش‌های جدید از چالش‌های جدی در مسیر جمع‌آوری این گاز خبر می‌دهند. عواملی همچون فاصله جغرافیایی میادین نفت از شبکه‌های انتقال و هزینه‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از موانع اصلی در تحقق این برنامه‌ها به شمار می‌روند.

رضا خیلائی گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، میزان گاز همراه نفت یا همان گاز مشعل در ۶ ماهه نخست سال جاری، بین ۴۳ تا ۴۸ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است. از این میزان، بخشی از گاز به دلیل اشکالات عملیاتی، قطع برق و مشکلات در صنایع پایین‌دستی همچنان به صورت فلر (سوخته) منتشر می‌شود.

وی گفت: در بخش جمع‌آوری، پس از بهره‌برداری از ۵ طرح جدید از جمله خط لوله دارخوئن و پروژه‌های مارون ۳ و ۵ ، ظرفیت جمع‌آوری روزانه از ۱۳ میلیون متر مکعب به حدود ۱۶ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. با احتساب قرارداد‌های کوتاه‌مدت که در سال گذشته امضا شده‌اند، انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به حدود ۲۲ میلیون متر مکعب در روز برسد.

خیلائی در پاسخ به پرسش درباره فاصله معنادار میان اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه و آنچه در عمل اجرا می‌شود، بر دو عامل تأکید کرد.

اول، چالش‌های جغرافیایی و لجستیکی: دور بودن میادین تولید نفت خام از مراکز جمع‌آوری و شبکه‌های اصلی انتقال گاز، چالش بزرگی در فرآیند جمع‌آوری ایجاد کرده است که هزینه‌ها و پیچیدگی‌های عملیاتی را به شدت افزایش می‌دهد. دوم، هزینه‌های گزاف سرمایه‌گذاری: برخلاف تصور عمومی، طرح‌های جمع‌آوری گاز مشعل مستقیماً از بودجه‌های دولتی تأمین نمی‌شوند، بلکه طبق قانون، تمامی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است. بر این اساس، هزینه سرمایه‌گذاری برای هر میلیون فوت گاز مشعل بسیار بالاست: در صورت انجام فرآیند ساده (شیرین‌سازی و فشارافزایی): حدود ۱.۲ میلیون دلار و در صورت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا (مانند اتان، اتان‌پلاس و LPG): از ۱.۵ میلیون دلار به بالا هز ینه بر می‌دارد.

وی تأکید کرد تمامی طرحهای‌های فعلی، از جمله طرح‌های بهره‌برداری شده در روز جاری، توسط بخش خصوصی اجرا شده‌اند و هیچ‌گونه بودجه مستقیم از شرکت ملی نفت یا وزارت نفت برای این طرح‌ها صرف نمی‌شود. این مدل سرمایه‌گذاری خصوصی، اگرچه فشار را از روی بودجه دولت برمی‌دارد، اما به دلیل ماهیت پرهزینه طرح ها، سرعت اجرای آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فلر‌ها؛ افزایش عرضه گاز طبیعی

کارشناس انرژی مهمان تلفنی این برنامه هم گفت نکته‌ای که کارشناسان راجع به گاز‌های فلرمطرح کردند ما در برنامه عقب هستیم، واقعیت این است که گاز‌های فلر وزرای مختلف قول آن را دادند ولی هنوز به آن حدی که مورد رضایت است نرسیده، وقتی گاز‌های فلر جمع آوری می‌شود میزان تولید گاز کشور افزایش پیدا می‌کند، چون روی خط تولید گاز طبیعی می‌آید و یکی از راه‌های افزایش عرضه گاز طبیعی همین فلر‌ها هستند.

مصطفی سعیدی گفت: اتمسفری باید ایجاد بکنیم که بخش خصوصی بیاید داخل آنجا سرمایه گذاری کند و سودش را هم بردارد این یک منطقی است. در موضوع فلر آن که خوراک را تامین می‌کند وزارت نفت است و آن که محصول اصلی که گاز طبیعی است می‌خرد وزارت نفت است. بعضا ما شاهد هستیم یکسری بروکراسی‌های بیجا در وزارت نفت سر این تعیین قیمت‌ها است در واقع گاز طبیعی به چه شکلی باشد سر این مزایده‌ها که این‌ها باعث شده که عملا خود طرح شاید خیلی موضوعیت ولی این فرآیند‌های بروکراسی که عرض کردم باعث بشود که این طرح‌ها عقب بیفتد. مثلا گاز ترش باشد؛ شیرین باشد؛ برای کدام منطقه باشد با کدام قیمت قیمت گذاری شود، دو سال است این گاز دارد می‌سوزد باید تعیین تکلیف شود از این دولت به آن دولت، بعد قیمت‌ها مزایده‌ها یعنی یک مشکل ما این بحث بروکراسی است حقیقتا باید یک کسی واقعا باید باشد تصمیم بگیرد و قضیه را ببرد حالا یک بخشی از این میادین تقسیم شده، یک مشکل دیگر داریم بحث قیمت است. این که ما گاز را به چه شکلی بفروشیم.

یک کارشناس انرژی با تأکید بر ضرورت ایجاد اطمینان اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل گفت: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که پس از جمع‌آوری و تحویل گاز، امکان دریافت به‌موقع مطالبات خود را دارد یا می‌تواند گاز جمع‌آوری‌شده را مستقیماً به صنایع مصرف‌کننده، از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، بفروشد.

سعیدی با اشاره به مشکلات مالی برخی شرکت‌های فعال در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل اظهار کرد: شرکتی را می‌شناسم که در سال‌های گذشته گاز خود را به خط لوله تزریق کرده، اما همچنان نتوانسته مطالباتش را دریافت کند و برای وصول این مطالبات با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: در شرایطی که کشور با ناترازی گاز مواجه است و شرکت گاز نیز اعلام می‌کند گاز کافی برای عرضه ندارد، سرمایه‌گذار باید بداند در صورت جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تزریق آن به شبکه سراسری، چگونه و چه زمانی به سرمایه خود دست پیدا می‌کند.

این کارشناس انرژی با تأکید بر اهمیت تضمین بازگشت سرمایه تصریح کرد: باید این اطمینان به سرمایه‌گذار داده شود که اگر برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل هزینه می‌کند، پس از تحویل گاز به شبکه، مطالباتش پرداخت خواهد شد. همچنین می‌توان این اختیار را به او داد که گاز جمع‌آوری‌شده را مستقیماً به پتروشیمی‌ها و واحد‌های فولادی بفروشد تا سریع‌تر به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند.

سعیدی با بیان اینکه منظور از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران واقعی هستند، گفت: منظور من از بخش خصوصی، مجموعه‌هایی نیست که در قالب خصولتی فعالیت می‌کنند؛ بلکه فرد یا شرکتی است که سرمایه شخصی خود را به جای سرمایه‌گذاری در مسکن یا سایر بازارها، وارد حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل می‌کند. چنین سرمایه‌گذاری باید از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد؛ در غیر این صورت، ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را وارد بازار‌های دیگر کند.

وی در ادامه به تأثیر میزان تولید نفت بر اقتصادی بودن طرح‌های جمع‌آوری گاز مشعل اشاره کرد و افزود: ما دو نوع فلر گازی و نفتی داریم. فلر‌های نفتی به دلیل برخورداری از محصولاتی مانند ال‌پی‌جی، ارزش اقتصادی بالاتری دارند. با این حال، جمع‌آوری این گاز‌ها مستقیماً به میزان تولید نفت وابسته است.

سعیدی توضیح داد: وقتی سرمایه‌گذار بر اساس ظرفیت مشخصی از تولید نفت، برای جمع‌آوری گاز سرمایه‌گذاری می‌کند، اما تولید نفت کاهش می‌یابد و ظرفیت عملیاتی طرح به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی اولیه قرار می‌گیرد، طبیعتاً بازگشت سرمایه نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین وزارت نفت باید هنگام طراحی قراردادها، کاهش احتمالی تولید و تأثیر آن بر بازگشت سرمایه را در نظر بگیرد؛ به‌ویژه اینکه سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح‌ها تضامین مختلفی ارائه می‌کنند.

این کارشناس انرژی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت‌های موردنیاز از بخش خصوصی، فراتر از کاهش بروکراسی و کاغذبازی اداری، تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع، واگذاری اختیار فروش گاز به بخش خصوصی است تا شرکتی که گاز‌های مشعل را جمع‌آوری می‌کند، بتواند مستقیماً با پتروشیمی‌ها قرارداد ببندد.

ضرورت بازنگری در اهداف برنامه هفتم

در ادامه این نشست، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه با مشارکت و هم‌افزایی قوه مجریه تهیه شده و بند‌های مرتبط با حوزه انرژی نیز با هماهنگی وزارت نفت و بخش‌های مختلف این وزارتخانه تنظیم شده است؛ بنابراین اعداد و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در زمان تدوین برنامه، از نظر مجلس و دولت قابل دستیابی ارزیابی شده بودند.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، هدف‌گذاری شده است که تا پایان سال، روزانه ۲۶ میلیون مترمکعب گاز جمع‌آوری شود. با این حال، اگر این رقم به ۲۰ یا حتی ۲۲ میلیون مترمکعب برسد، به معنای عقب‌ماندگی از برنامه خواهد بود. به اعتقاد من، دستیابی به ۲۲ میلیون مترمکعب نیز چندان محتمل نیست و احتمالاً رقم محقق‌شده به ۲۰ میلیون مترمکعب نزدیک‌تر خواهد بود.

شهرکی ادامه داد: در چنین شرایطی، حدود دو میلیارد مترمکعب در سال از هدف برنامه عقب خواهیم بود که رقم قابل‌توجهی است. البته در خود برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که اگر در جریان اجرا مشکلاتی ایجاد شد، دستگاه‌های مسئول موضوع را به مجلس و کمیسیون انرژی اعلام کنند تا امکان اصلاح برنامه و تعیین اهداف متناسب با شرایط فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون گزارشی برای بازنگری در شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده به کمیسیون انرژی ارائه نشده است، اظهار کرد: کشور با مشکلاتی از جمله شرایط ناشی از جنگ مواجه بوده و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول این مسائل را به کمیسیون منتقل کنند تا در صورت احراز وجود موانع، بررسی‌های لازم انجام شود.

وی درباره نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم گفت: طبق مصوبات این برنامه، گزارش عملکرد شاخص‌ها باید سالانه به مجلس ارائه شود. در همین روز‌ها نیز گزارش سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت درباره این شاخص‌ها به مجلس رسیده و در کمیسیون انرژی در دست بررسی است. همچنین استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ برای اعمال نظارت قانونی کمیسیون انرژی در حال بررسی است.

شهرکی خاطرنشان کرد: هفته گذشته نخستین جلسه بررسی گزارش وزارت نفت برگزار شد و ایراداتی به آن وارد کردیم. جلسه دوم بررسی گزارش سالانه وزارت نفت نیز روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

۲۷ تا ۲۸ قرارداد فعال برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل

در ادامه، خیلائی، عضو هیئت‌مدیره و مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل به بخش خصوصی گفت: از زمان آغاز این طرح در وزارت نفت، تمامی نقاط موردنظر برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است، اما در این مسیر با چندین واگذاری ناموفق نیز مواجه بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در برخی مزایده‌ها اصلاً متقاضی برای جمع‌آوری گاز وجود نداشته است.

وی افزود: حتی در مواردی که متقاضی وجود داشته، مذاکراتی خارج از فرآیند‌های معمول مزایده انجام شده و واگذاری از پایه صفر آغاز شده است. در برخی قرارداد‌ها نیز گاز با نرخ حدود ۱۲ تا ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب به بخش خصوصی واگذار شده است.

خیلائی با اشاره به ماهیت گاز‌های مشعل کشور تصریح کرد: تعداد نقاطی که دارای گاز شیرین هستند بسیار محدود است و عمده گاز‌های مشعل، بیش از ۹۰ درصد، ترش و دارای میزان بالای سولفید هیدروژن (H۲S) هستند. جمع‌آوری و فرآورش این گاز‌ها فرآیند پیچیده‌ای دارد و شرکت‌های سرمایه‌گذار باید ابتدا نمونه گاز را دریافت کنند، طراحی‌های فنی را انجام دهند، با تأمین‌کنندگان داخلی یا خارجی قرارداد ببندند و تجهیزات موردنیاز را سفارش دهند.

وی ادامه داد: برای گاز‌های شیرین، دوره ساخت تجهیزات و اجرای قرارداد حدود ۱۸ ماه است، اما در طرح‌های مربوط به گاز‌های ترش و جداسازی محصولات مختلف گازی، این دوره ممکن است به ۳۰ ماه نیز برسد؛ بنابراین در یک قرارداد پنج‌ساله جمع‌آوری گاز مشعل که قابلیت تمدید نیز دارد، بخش قابل‌توجهی از مدت قرارداد صرف ساخت و نصب تجهیزات می‌شود و دوره بهره‌برداری و بازگشت سرمایه محدودتر خواهد بود.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۲۷ تا ۲۸ قرارداد فعال در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل وجود دارد، گفت: بخشی از این قرارداد‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به تمرکز عمده قرارداد‌ها در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این مناطق بیشترین میزان تولید نفت خام را دارند. پیش از دولت چهاردهم، روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب گاز مشعل جمع‌آوری می‌شد، اما این رقم اکنون به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ یعنی میزان جمع‌آوری گاز بیش از سه برابر شده است.

خیلائی این آمار را نشانه افزایش قرارداد‌ها و تعیین تکلیف نقاط مختلف برای واگذاری به بخش خصوصی دانست و افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون فوت مکعب ظرفیت گاز مشعل برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده است. البته بخشی از این ظرفیت به دلیل حجم پایین گاز یا محدودیت‌های عملیاتی، امکان واگذاری اقتصادی ندارد و در این موارد می‌توان از معافیت‌های مربوط به گاز مشعل استفاده کرد.

وی ادامه داد: از ظرفیت شناسایی‌شده، حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب آماده عقد قرارداد است که بخشی از آن وارد مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد شده است. با توجه به جزئیات طرح‌ها، احتمالاً حدود ۴۰ قرارداد دیگر نیز در این حوزه منعقد خواهد شد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران درباره ترکیب سرمایه‌گذاران این طرح‌ها گفت: عمده قرارداد‌هایی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، مربوط به هلدینگ‌های بزرگ بوده‌اند که طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار را جذب کرده و اکنون در حال احداث هستند.

وی افزود: تعداد شرکت‌های کوچک‌مقیاسی که طرح‌های خود را به بهره‌برداری رسانده‌اند، محدود است و عمدتاً شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها در زمینه ساخت کمپرسور و تجهیزات فرآورش گاز توانمندی داشته‌اند و با راه‌اندازی کارخانه‌های مونتاژ و نصب اسکید و بومی‌سازی کاتالیست‌های شیرین‌سازی، بخشی از نیاز‌های فنی این صنعت را در داخل کشور تأمین کرده‌اند.

وزارت نفت بدهکار شرکت‌های جمع‌آوری گاز مشعل نیست

خیلائی در واکنش به اظهارات سعیدی درباره مطالبات معوق شرکت‌های فعال در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل، ضمن تأیید بخشی از این موضوع، گفت: توضیحات مطرح‌شده کامل نیست؛ زیرا قرارداد شرکت‌هایی که در حوزه جمع‌آوری گاز مشعل فعالیت می‌کنند، با وزارت نفت از نوع قرارداد فروش خوراک است و این شرکت‌ها در واقع خریدار گاز محسوب می‌شوند.

وی توضیح داد: به دلیل فاصله برخی نقاط جمع‌آوری گاز از شبکه‌های انتقال و مبادی مصرف، شرکت‌های خصوصی گاز تولیدی خود را به شبکه سراسری تحویل می‌دهند و شرکت ملی گاز نیز در قالب سازوکار سوآپ، معادل آن را به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. روابط مالی این شرکت‌ها نیز بر اساس همین سازوکار تنظیم می‌شود.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: در واقع وزارت نفت به این شرکت‌ها بدهکار نیست، بلکه بابت گازی که به آنها فروخته است، از آنها طلبکار است. شرکت‌های فعال نیز باید از محل فروش گاز به مصرف‌کنندگان نهایی، مطالبات خود را دریافت و بدهی‌شان به وزارت نفت را تسویه کنند.

وی درباره نحوه مصرف محصولات حاصل از فرآورش گاز‌های مشعل گفت: بخشی از محصولات تولیدی از جمله متان به شبکه سراسری تزریق می‌شود و در پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول و اوره و آمونیاک، نیروگاه‌ها و سایر واحد‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین محصولاتی مانند اتان و ال‌پی‌جی در پتروشیمی‌های داخلی مصرف می‌شوند.

خیلائی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل فعالیت می‌کنند، در واقع خریدار گاز هستند و مدل اقتصادی و کسب‌وکار پایین‌دستی بر عهده خودشان است. این شرکت‌ها باید با مصرف‌کنندگان نهایی درباره قیمت توافق کنند و قرارداد فروش منعقد کنند.

تأکید مجلس بر استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

در پایان این نشست، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند برای تأمین مالی طرح‌ها و بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل منافع حاصل از اجرای آنها مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع اختیار فروش گاز به مصرف‌کنندگان نهایی افزود: نکته مهمی که آقای سعیدی مطرح کردند این است که وقتی بخش خصوصی گاز را جمع‌آوری و فرآورش می‌کند، ممکن است فروش آن به شبکه سراسری ارزان‌ترین گزینه برای این شرکت‌ها باشد؛ در حالی که امکان فروش مستقیم گاز به صنایع و مصرف‌کنندگان دیگر نیز وجود دارد.

شهرکی تأکید کرد: باید ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی موجود به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان فروش محصولات و بازگشت سرمایه برای فعالان این حوزه فراهم شود.