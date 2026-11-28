به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت ۱۵:۱۵ امروز (شنبه) در ادامه دیدار‌های هفته چهاردهم لیگ برتر و در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، به مصاف ذوب‌آهن اصفهان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

علی شجاعی در دقیقه ۵۷ برای گاندو‌ها گلزنی کرد. در شرایطی که تراکتور برای گلزنی تقلا می‌کرد و حملاتش به بار نمی‌نشست، محمد جواد محمدی دروازه تراکتور را روی ضد حمله سریع ذوب‌آهن گشود و شکست تراکتور را سنگین‌تر کرد.

تراکتور در پنجمین مسابقه اخیر خود (سه بازی آسیایی و سه دیدار لیگ برتری) متحمل سومین شکست شدند و با ۲۳ امتیاز، موقت در جایگاه چهارم جدول باقی ماند.

ذوب‌آهن نیز با ۱۱ امتیاز، به رده یازدهم جدول لیگ برتر صعود کرد.