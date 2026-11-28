کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۱۷ اثر نمایشی، در بخش‌های رقابتی، فضای باز و جنبی سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۱۴ اثر از مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری در بخش رقابتی «خردسال»، «کودک» و «نوجوان» و بخش نمایش‌های «خیابانی و فضای باز» این جشنواره اجرا می‌شوند.

هم‌چنین سه نمایش نیز در بخش جنبی جشنواره با بهره‌گیری از ظرفیت تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری اجرا می‌شوند.

نمایش‌های «این همه تلق و ملق» به نویسندگی مهدی مقیمی و کارگردانی ملیحه مقیمی، «رویای برفی» به نویسندگی حامد زارعان و کارگردانی مریم تهرانی و «خرما بزی» به نویسندگی امیر مشهدی‌عباس و کارگردانی کوثر ثمره‌میری از آثار راه‌یافته کانون به بخش خردسال این جشنواره هستند.

هم‌چنین نمایش‌های «خمیازه» به نویسندگی و کارگردانی زیبا برجی‌فلاح، «بیشتر از مهربونی» به نویسندگی شراره طیار و کارگردانی فهیمه باروتچی، «خونه من» به نویسندگی و کارگردانی حامد ترابی و «ما دلامون روشنه» به نویسندگی و کارگردانی مقداد شیری در این بخش به رقابت می‌پردازند.

نمایش‌های «راه راهمو پیدا می‌کنم» به نویسندگی و کارگردانی حمید شیخ‌جبلی، «شعبده‌گوش» به نویسندگی وحید کیارسی و مهدی نعمتی‌مقدم، «لولوی آوازخوان» به نویسندگی رضا فیاضی و کارگردانی الهه کیان‌فرد و «نمکی و دیو ناقلا» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد صبوری، آثار راه‌یافته کانون به بخش کودک این جشنواره هستند.

در بخش نوجوان نیز نمایش «نذر قاسم» به نویسندگی باران رحیم‌زاده و نازیلا نوروزی و کارگردانی نازیلا نوروزی اجرا می‌شود.

دو نمایش «نینو و متکای جادویی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی حبیبی و «گوش پنبه‌ای» به نویسندگی حسن مقصودی و کارگردانی علی حاج‌حیدری نیز با حمایت کانون پرورش فکری در بخش نمایش‌های خیابانی و فضای باز جشنواره حضور دارند.

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری نیز در بخش جنبی این رویداد بین‌المللی با نمایش‌های «مهمان ناخوانده» به نویسندگی و کارگردانی زهرا مریدی، «یک شب عجیب» کاری از مریم فهیم‌پور، مژده ذکریاپور و زینب علوی و «زری و آب‌پری» به نویسندگی مهدی مردانی و کارگردانی سحر نجفی میزبان مخاطبان خواهد بود.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵ به دبیری مرضیه برومند و به میزبانی همدان برگزار می‌شود.