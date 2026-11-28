معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش منطقه آزاد چابهار از اجرای طرح رهیار حرکتی برای پویایی با هدف به‌روزرسانی روش‌های آموزشی، ارتقای توانمندی معلمان و حرکت به سوی آموزش‌های نوین و تحول‌آفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محسن آسکانی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش منطقه آزاد چابهار، با اشاره به اهمیت اجرای طرح رهیار حرکتی برای پویایی گفت: این طرح با رویکرد تحول در نظام آموزشی، به‌روزرسانی شیوه‌های تدریس و بهره‌گیری از روش‌های نوین یاددهی و یادگیری اجرا می‌شود.