فرمانده سپاه ناحیه ویژه تبریز از ثبت‌نام ۱۴۵ هزار نفر در طرح جان‌فدای ایران در محدوده سپاه ویژه تبریز خبر داد و گفت:آموزش‌های تخصصی و عمومی ثبت‌نام‌کنندگان در حوزه‌های نظامی، امدادی، خودامدادی، رسانه و فضای مجازی و جهاد تبیین به‌ صورت مرحله‌ای برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ پاسدار عادل سیف‌زاده با اشاره به برنامه‌های آموزشی طرح جان‌فدایان اظهار کرد:آموزش جان‌فدایان به بسیج محول شده و در همین راستا با شعار امسال هفته بسیج با عنوان جان‌فدای ایران، امید مستضعفان مردم و بسیجیان برای اعلام آمادگی و آموزش در مسیر دفاع از ایران و وطن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود:آموزش سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین، امداد و خودامدادی، رسانه و فضای مجازی، جهاد تبیین و سایر خدمات اجتماعی از جمله محور‌های آموزشی این طرح است که در قالب دوره‌های مختلف به ثبت‌نام‌کنندگان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تبریز چندین هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند ادامه داد: در آمار اولیه ۱۴۵ هزار نفر در محدوده سپاه ناحیه ویژه تبریز برای شرکت در این طرح نام‌نویسی کرده‌اند که سهم جوانان و نوجوانان در میان ثبت‌نام‌کنندگان قابل توجه و بیشتر از سایر گروه‌های سنی است.

سرهنگ سیف‌زاده با اشاره به برگزاری بخشی از آموزش‌ها در قالب طرح میدان‌یار در میادین بعثت خاطرنشان کرد: آموزش‌ها با بهره‌گیری از استادان و مربیان تخصصی از جمله نیرو‌های هلال‌احمر و آتش‌نشانی در حوزه امداد و همچنین نیرو‌های بسیجی در بخش آموزش‌های نظامی برگزار شده است. پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۵۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان طرح جان‌فدایان در این دوره‌های آموزشی حضور پیدا کنند.

وی از افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدایان در پارک باغشمال خبر داد و گفت: این مرکز روز هفتم آذرماه در جوار عمارت کلاه‌فرنگی افتتاح خواهد شد و آموزش‌ها تا حضور و آموزش آخرین نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه ویژه تبریز اضافه کرد: این مرکز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و افرادی که امکان حضور در این ساعت را ندارند نیز می‌توانند با هماهنگی در روز‌ها و ساعات دیگر از دوره‌های آموزشی جان‌فدایان بهره‌مند شوند.