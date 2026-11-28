هفته نخست مسابقات کورس پائیز سوارکاری گنبدکاووس با شرکت ۷۲ چابکسوار در ۷ دور هزار و هزار و دویست متری بین اسب‌های نژاد‌های ترکمن، دو خون و تروبرد برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالکریم سودی رئیس هیئت سوارکاری گنبدکاووس گفت: در پایان مسابقات هفته اول آرمین آق آتابای در دور‌های سوم و پنجم، مومن بهادر در دور‌های چهارم و هفتم، الیاس انفاس دور اول، مبین کم دور دوم و آق اویلی بشگرد در دور ششم زودتر از دیگر چابکسواران به خط پایان رسیدند.

او افزود:در پایان مبلغ حدود ۴ میلیارد تومان جایزه به مالکان، مربیان و سوارکاران برتر پرداخت شد

هفته دوم مسابقات کورس سوارکاری پائیز گنبدکاووس شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.