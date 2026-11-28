در نشست کارگروه اجتماعی، زنان، سلامت و خانواده در مهاباد، چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی منطقه، از جمله مشکل دفع فاضلاب روستا‌های بالادست سد و تأمین آب آشامیدنی ۵۰ روستا، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محور اصلی نشست کارگروه اجتماعی مهاباد، ارتقای سلامت جامعه از طریق مدیریت مسائل محیط‌زیستی بود.

در این نشست، فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد، بر اهمیت پایش وضعیت محیط زیست تأکید کرد.

یکی از چالش‌های جدی که در این نشست مطرح شد، عدم دفع اصولی فاضلاب در روستا‌های بالادست سد مهاباد است. این مسئله با وجود گذشت سال‌ها، همچنان به دلیل احتمال ورود آلودگی به منبع اصلی آب آشامیدنی شهر، از موضوعات بحرانی منطقه به شمار می‌رود.

رحیم ایزد‌مهر، رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت مهاباد، در ادامه با اشاره به دشواری‌های تأمین آب آشامیدنی در ۵۰ روستای این شهرستان، بر ضرورت رسیدگی فوری به این موضوع تأکید کرد.

همچنین در این نشست، موضوعات مربوط به سلامت عمومی از جمله لغو صدور مجوز فروش دخانیات، نظارت بر فعالیت فروشندگان دوره‌گرد و سیار مواد غذایی و ساماندهی عرضه خوراکی‌ها جهت تضمین سلامت شهروندان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.