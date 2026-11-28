دادستانی تهران علیه عوامل تهیه و توزیع محصولات ضدفرهنگی و افراد مشارکت‌کننده در تولید و ارسال کلیپ برای یک خواننده لس‌آنجلسی اعلام جرم کرد و برخورد قضایی با افراد شناسایی‌شده را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی انتشار کلیپی از سوی یک خواننده معلوم‌الحال لس‌آنجلسی که در سال‌های اخیر به تولید و انتشار آثار مغایر با ارزش‌های فرهنگی و بنیان خانواده شهرت دارد و در آن مخاطبان خود را به مصرف مشروبات الکلی و ارسال فیلم‌هایی با این مضمون تشویق کرده است، موضوع با حساسیت بالا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

این خواننده در کلیپ منتشرشده از مخاطبان خود خواسته است با تهیه اقلامی که توسط عناصر مشخصی در داخل کشور تولید و توزیع می‌شوند، از اقدامات ضداسلامی و ضدفرهنگی خود کلیپ تهیه کرده و آن را برای وی ارسال کنند.

در همین زمینه، دادستانی تهران با کمک ضابطان قضایی ضمن رصد و پایش دقیق فضا، به موضوع ورود کرده و علیه افرادی که در تهیه و توزیع این محصولات نقش داشته‌اند اعلام جرم کرده است. همچنین با کمک ضابطان، پرونده در حال شناسایی افرادی است که برای فرد معلوم‌الحال تصاویر خود را ارسال کرده‌اند و علیه این افراد نیز اعلام جرم شده است.

برای افراد شناسایی‌شده پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است. در همین زمینه طی روز‌های گذشته برخورد‌های مقتضی با تعدادی از افراد خاطی صورت گرفته است.