روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: هزار و ۹۶۴ دستگاه خودروی سواری و ۹ هزار و ۴۱۳ مسافر و سرنشین خودرو هفته گذشته با شناور‌های مسیر‌های دریایی کیش جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس آمار بندرگاه کیش، در هفته گذشته ۹۸۷ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) وارد کیش و ۹۷۷ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.

شناور‌های خودروبر با انجام ۱۳۹ سفر شامل ۷۰ سفر ورودی و ۶۹ سفر خروجی، در مجموع ۵ هزار و ۸۹۲ سرنشین خودرو را جابه‌جا کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۹۶۱ نفر وارد کیش و ۲ هزار و ۹۳۱ نفر خارج شدند.

در بخش حمل‌ونقل مسافری نیز شناور‌های تندرو با انجام ۸۹ سفر شامل ۴۵ سفر ورودی و ۴۴ سفر خروجی، ۳ هزار و ۵۲۱ مسافر را جابه‌جا کردند و از این تعداد، هزار و ۷۶۲ نفر ورودی و هزار و ۷۵۹ نفر خروجی بودند.

در مجموع، از ۹ هزار و ۴۱۳ مسافر و سرنشین خودروی جابه‌جاشده در مسیر‌های دریایی طی این بازه زمانی، ۴ هزار و ۷۲۳ نفر وارد کیش و ۴ هزار و ۶۹۰ نفر نیز از کیش خارج شدند.