به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالکریم حسین‌زاده در بازدید از سد ورگر آبدانان؛ این طرح را زیرساختی راهبردی برای صیانت از آب‌های مرزی و تأمین نیاز‌های آبی کشاورزی و صنعت منطقه دانست و بر پیگیری تأمین اعتبار آن از طریق دستگاه‌های ملی تأکید کرد.

سد ورگر با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب؛ از طرح‌های مهم توسعه منابع آبی شهرستان آبدانان به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی منطقه باشد.