سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به انتقاد‌ها درباره تعطیلی مجلس در دوران جنگ گفت: رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و اصل پراکندگی، محدود به مجلس نبود و سایر بخش‌های کشور از جمله دولت، قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و مدارس نیز این ملاحظات را رعایت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به جایگاه شهید مدرس در تاریخ مجلس کشور گفت: شهید مدرس با دوری از دو ویژگی طمع و ترس، الگویی ماندگار برای نمایندگان مجلس در دفاع از اسلام، مردم و منافع ملی است.

عباس گودرزی با بیان اینکه نمایندگان باید تمام توان خود را صرف انجام وظایف نمایندگی کنند، افزود: ترس از دست دادن موقعیت سیاسی و طمع دستیابی به جایگاه‌های بالاتر، دو عاملی است که می‌تواند نمایندگان را از انجام مسئولیت‌های اصلی خود بازدارد.

گودرزی: رقابت‌های زودهنگام انتخاباتی به عملکرد مجلس آسیب می‌زند

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به تجربه سه دوره نمایندگی خود گفت: بسیاری از نمایندگان دغدغه تعالی کشور، حل مشکلات مردم، حفظ ارزش‌ها و منافع ملی را دارند؛ اما آغاز زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی، به‌ویژه بلافاصله پس از پایان انتخابات، می‌تواند به عملکرد مجلس آسیب بزند.

وی با اشاره به شرایط خاص فعالیت مجلس دوازدهم اظهار داشت: این دوره از مجلس از ابتدای فعالیت با تحولات و شرایط متفاوتی از جمله شهادت رئیس‌جمهور، تحولات منطقه‌ای، شهادت شخصیت‌های جبهه مقاومت و جنگ‌های تحمیلی مواجه بوده است.

گودرزی افزود: با وجود این شرایط، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت فعال بوده و مصوبات مهمی در زمینه معیشت مردم و حمایت از تولید داشته است.

گودرزی: مجلس دوازدهم در شرایطی متفاوت از مجالس گذشته فعالیت کرده است

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم متناسب با شرایط کشور گفت: این مجلس در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که برخلاف دوره‌های گذشته، باید هم‌زمان با آغاز به کار دولت جدید، فرآیند بررسی و رأی اعتماد به کابینه را نیز دنبال می‌کرد.

وی تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید را از اقدامات مجلس برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان دانست و گفت: آسیب‌های ناشی از جنگ، ضرورت توجه ویژه به واحد‌های تولیدی و حمایت از فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

گودرزی: تعطیلی مجلس در دوران جنگ صحت نداشت؛ فعالیت‌های نظارتی ادامه داشت

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به انتقاد‌ها درباره تعطیلی مجلس در دوران جنگ گفت: رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و اصل پراکندگی، محدود به مجلس نبود و سایر بخش‌های کشور از جمله دولت، قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و مدارس نیز این ملاحظات را رعایت می‌کردند.

وی افزود: مجلس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام و مظهر جمهوریت، نمی‌توانست در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد خلأ قدرت در کشور بود، فعالیت خود را متوقف کند.

گودرزی با اشاره به فعالیت مستمر کمیسیون‌های مجلس تصریح کرد: از دهم اسفند تاکنون، کمیسیون‌های مجلس ۵۸۰ جلسه نظارتی برگزار کرده‌اند و نزدیک به ۷۰۰ مکاتبه نظارتی درباره مشکلات مردم، خسارات جنگ، مسکن، معیشت و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده انجام شده است.

گودرزی: بخش عمده دستورکار‌های مجلس به مسائل اقتصادی و معیشتی اختصاص داشت

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه از مجموع ۲۲۰ عنوان و دستورکار مجلس، ۱۵۰ عنوان مستقیماً به مسائل معیشتی، اقتصادی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده اختصاص داشته است، گفت: کمیسیون‌های مجلس به‌صورت مستمر جلسات خود را با حضور مسئولان و وزرای مربوط برگزار کرده‌اند.

وی یکی از نواقص آیین‌نامه داخلی مجلس را نبود امکان قانون‌گذاری مجازی دانست و افزود: با اصلاح ماده یک آیین‌نامه داخلی، امکان برگزاری جلسات مجازی با رعایت الزامات قانونی فراهم شد.

گودرزی همچنین شفافیت را یکی از راهکار‌های افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی مجلس دانست و تأکید کرد: وجود برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها نباید موجب نادیده گرفتن اقدامات و فعالیت‌های مجلس شود.

گودرزی: جلسات مجلس طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات صحن علنی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، چهار جلسه باید در محل دائمی صحن مجلس و با ترتیبات امنیتی مشخص برگزار شود.

وی افزود: در شرایط فعلی، جلسات مجلس با ترکیبی از نشست‌های حضوری و مجازی برگزار می‌شود و فعالیت‌های نظارتی و تخصصی کمیسیون‌ها نیز ادامه دارد.

گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود:مجلس هیچ‌گاه تعطیل نبوده و نمایندگی مردم تعطیل‌بردار نیست؛ جلسات مجلس با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار شده است.

نمایندگان در کنار مردم حضور داشتند و تلاش کردند مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کنند

گودرزی: مجلس در برنامه هفتم توسعه، برای حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و اجرای طرح کالابرگ، ظرفیت‌های قانونی لازم را پیش‌بینی کرده است حدود ۸۷ میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، اما دولت باید با تدبیر بیشتر و اجرای دقیق قوانین، قدرت خرید مردم را حفظ کند.

گودرزی: به‌جای ایجاد نگرانی درباره ناترازی انرژی، باید قوانین مصوب در حوزه مدیریت مصرف اجرا شود.در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه هفتم، ظرفیت استفاده از اوراق صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی شده است تا صنایع، واحد‌های تولیدی و خانوار‌ها از محل کاهش مصرف انرژی منتفع شوند.

گودرزی: سیاست مجلس در مدیریت مصرف انرژی، تنبیهی نیست؛ بلکه تشویقی است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که صرفه‌جویی برای مردم و تولیدکنندگان منفعت اقتصادی داشته باشد.

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:از ابتدای جنگ تا پایان آبان‌ماه، ۵۸۰ جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مجلس برگزار شده و نمایندگان در مجلس دوازدهم، پنج‌هزار و ۳۴۰ تذکر به مسئولان اجرایی داده‌اند.

وی گفت: همچنین پنج‌هزار و ۸۹ سؤال از مسئولان مطرح شده که ۳۳ مورد آن در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است.

گودرزی: ۳۳۰ مورد تحقیق و تفحص در مجلس ثبت شده که ۲۸۰ مورد به کمیسیون‌ها ارجاع شده است؛ همچنین ۱۱۵ مورد در چارچوب ماده ۲۳۴ درباره نقض قوانین و مقررات و ۳۳ مورد نیز در چارچوب ماده ۱۰۷ آیین‌نامه مورد پیگیری قرار گرفته است.

گودرزی تصریح کرد: مجلس در موضوعاتی همچون اجرای قانون بانک مرکزی، کالابرگ، خسارات ناشی از جنگ، دارو و درمان، تأمین گندم و بیکاری ناشی از جنگ، جلسات نظارتی متعددی با حضور مسئولان مربوط برگزار کرده است.

گودرزی تاکید کرد: فرآیند‌های نظارتی مجلس، از جمله استیضاح و ارجاع پرونده مسئولان به قوه قضائیه، مراحل قانونی و زمان‌بری دارد و باید از مسیر آیین‌نامه دنبال شود.

در شرایط خاص کشور و پس از جنگ نیز رویکرد نظارتی مجلس بر رصد عملکرد مسئولان و مطالبه دو برابر شدن تلاش‌ها برای حل مشکلات مردم متمرکز شد.

وی تأکید کرد: فصل‌الخطاب عملکرد هیأت‌رئیسه مجلس، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.