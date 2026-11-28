روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: هفته گذشته ۲۱۹ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش ۲۰ هزار و ۹۸۸ مسافر را در مسیر‌های هوایی جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار هفته گذشته، در مجموع ۱۱۰ پرواز ورودی و ۱۰۹ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

۱۰ هزار و ۹۱۹ مسافر در این مدت، با پرواز‌های ورودی به کیش سفر کردند و ۱۰ هزار و ۶۹ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی، کیش را ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۳۴ پرواز شامل ۱۷ پرواز ورودی و ۱۷ پرواز خروجی، بیشترین تعداد پرواز را در این مدت به خود اختصاص داد.

شرکت‌های هواپیمایی معراج و کاسپین نیز در بخش پرواز‌های بین المللی با انجام دو پرواز ورودی و دو پرواز خروجی، در مجموع ۳۹۶ مسافر را جابه‌جا کردند و از این تعداد، ۲۰۵ نفر ورودی و ۱۹۱ نفر خروجی بودند.