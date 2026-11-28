به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۵:۱۵ امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که با شکست یک بر صفر میزبان همراه بود. علی شجاعی (۵۳) و جواد محمدی (۵+۹۰) برای ذوب آهن گلزنی کردند تا یکی از مهم‌ترین برد‌های محمد ربیعی در تقابل با تیم سابقش رقم بخورد.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، محمد دانشگر، فرشاد فرجی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائر کاظمینی (۲۰- مهدی شیری)، مهدی هاشم‌نژاد (۷۵- امیرحسین حسین‌زاده)، هادی حبیبی‌نژاد (۷۵- امیرعلی خرمی) و شهریار مغانلو.

ترکیب ذوب‌آهن:

داود نوشی‌صوفیانی، سعید کریمی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، آرش قادری، جلال علی‌محمدی، محمود قائدرحمتی، امین جهان‌کهن، آرش مرتضوی و امید لطیفی.