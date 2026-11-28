برگزاری محفل انس با قرآن کریم، نشست‌های تربیتی و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآن از ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته قرآن، عترت و نماز در مدارس سیستان و بلوچستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین کیخا، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، فعالیت‌های این هفته را فرصتی برای مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های قرآنی و فرهنگی دانست و گفت: مدارس می‌توانند با برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات، نشست‌های تربیتی و برنامه‌های هنری، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مفاهیم قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) را فراهم کنند.