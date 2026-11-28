معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های آسیایی، این افتخارآفرینی را در شرایط کنونی کشور، پیام‌آور امید، نشاط اجتماعی و اعتماد به توانمندی‌های نسل جوان ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های آسیایی را تبریک گفت که متن به شرح زیر است:

قهرمانی پرافتخار تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای روشن از اراده، تلاش و ایمان جوانان برومند این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند در شرایط کنونی کشور، پیام‌آور امید، نشاط اجتماعی و اعتماد به توانمندی‌های نسل جوان ایران است و نشان می‌دهد با همدلی و پشتکار می‌توان بر دشواری‌ها فائق آمد و افق‌های روشن‌تری پیش روی جامعه گشود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به بازیکنان پرتلاش، کادر فنی، فدراسیون فوتبال و مردم شریف ایران، از خداوند متعال برای قهرمانان کشور عزت، تندرستی و تداوم افتخارآفرینی‌ها را مسئلت دارم.