وزیر ورزش و جوانان در پی قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ این موفقیت را حاصل توانمندی فنی و ظرفیت بالای بازیکنان و کادر فنی عنوان کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آسیا را تبریک گفت و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت و توسعه ورزش‌های ساحلی با توجه به روند رو به رشد جایگاه جهانی این رشته‌ها تأکید کرد.

متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ حاصل توانمندی فنی، تجربه رقابت‌های بین‌المللی و ظرفیت ارزشمند بازیکنان و کادر فنی این رشته است که بار دیگر شایستگی فوتبال ساحلی ایران را در سطح قاره به نمایش گذاشت. این موفقیت را به بازیکنان، کادر فنی، فدراسیون فوتبال و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم.

فوتبال ساحلی از جمله رشته‌هایی است که ورزش ایران با توجه به عناوین معتبر جهانی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ مزیتی مبتنی بر استعداد، تجربه، توان رقابتی و ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور که می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در عرصه بین‌المللی باشد.

با توجه به گسترش و ارتقای جایگاه رشته‌های ساحلی در ورزش جهان ضروری است این حوزه در برنامه‌ریزی، حمایت، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های ورزشی کشور با نگاه جدی‌تر و آینده نگرانه‌تری دنبال شود. موفقیت‌های مستمر ورزشکاران ایرانی در این رشته‌ها اهمیت توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزش ساحلی را دوچندان می‌کند.

برای اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تداوم موفقیت و افتخارآفرینی در رقابت‌های پیش‌رو آرزو دارم.