رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی مدارس سمپاد، انتقال تجربه‌های آموزشی به سایر مدارس و توانمندسازی معلمان برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، در نشست کمیته کیفیت‌بخشی مدارس سمپاد اصفهان، با اشاره به روند رو به رشد این مدارس در دو سال اخیر اظهار کرد: استعداد و سخت‌کوشی دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها و توانمندی مدیران و معلمان، زمینه‌ساز پیشرفت آموزشی مدارس سمپاد اصفهان بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی مدارس سمپاد مرکز استان افزود: این مدارس می‌توانند ضمن تقویت عملکرد آموزشی خود، تجربه‌های موفقشان را در اختیار مدارس شهرستان‌ها و سایر مدارس استان قرار دهند. به‌اشتراک‌گذاری نمونه‌آزمون‌ها، برگزاری آزمون‌های مشترک و فراهم کردن فرصت تعامل میان دانش‌آموزان مدارس مختلف، از جمله راهکار‌های تقویت این همکاری است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به اهمیت حضور دانش‌آموزان پایه دوازدهم در محیط مدرسه، گفت: ارتباط با هم‌کلاسی‌ها و حفظ پیوند با فضای مدرسه در آمادگی روانی دانش‌آموزان برای آزمون‌ها مؤثر است. تعامل علمی دانش‌آموزان، آموزش نکات درسی به یکدیگر و حمایت روحی از هم‌کلاسی‌ها، می‌تواند انگیزه و توانمندی آنان را برای ادامه مسیر تقویت کند.

یاوری همچنین دیدار و گفت‌و‌گو با مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و دارندگان رتبه‌های برتر کنکور از میان دانش‌آموزان سال‌های گذشته را فرصتی برای تقویت اعتمادبه‌نفس و انگیزه دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های پژوهشی، ورزشی، قرآنی، ادبی و هنری در کنار برنامه‌های آموزشی، حتی در پایه دوازدهم، تأکید کرد.

وی در پاسخ به پرسش مدیران درباره حمایت‌های شهریه‌ای دانش‌آموزان، فهرست دهک‌بندی سال جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنای بررسی این حمایت‌ها اعلام کرد و افزود: موارد اختلاف پس از اعلام به سازمان بررسی خواهد شد. همچنین گسترش حمایت شهریه‌ای به دهک‌های پنجم تا هفتم در دست پیگیری است که اجرای آن منوط به تصویب خواهد بود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب معلمان توانمند و برخوردار از مهارت ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: مدارس اصفهان می‌توانند دوره‌های توانمندسازی معلمان را متناسب با نیاز‌های خود پیشنهاد دهند و سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان نیز برای تأمین مدرسان این دوره‌ها آمادگی دارد.