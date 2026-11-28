امیر سرلشکر حاتمی با تبریک فرارسیدن هفتم آذر ماه، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش، گفت: نداجا پنجه در پنجه مستکبران عالم افکنده و ضعف و استیصال دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان نمایان ساخته‌ و تلخی شکست‌های مکرر را در عرصه دریا، به دشمن چشانده‌است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام فرمانده کل ارتش بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر رهبر شهید انقلاب، نیروی راهبردی نظام، و نیروی تعیین کننده و حیاتی است، یادآور اقتدار آفرینی دلاورانی است که با حماسه‌هایی بزرگ و ماندگار، در تاریخ ایران و آبهای نیلگون این کهن سرزمین، جاودانه شدند. در این رویدادِ آکنده از شکوه عزم ایرانی، مقاومت جانانه تکاوران نیروی دریایی در برابر تجاوز دشمن به خرمشهر عزیز در تاریخ ماندگار شد و عرصه‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم نشان داد که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ایران مقتدر، آماده جانفشانی و ایثار است و با هر دشمنی که به ایران اسلامی تعرض کند، بدون درنگ به مقابله می‌پردازد.

این نیروی توانمند نشان داد که ایران عزیز، با اقتدار درون‌زا و قدرت داخلی قادر است با تحرکات دشمن، چنان قاطعانه برخورد کند که به مدت 9 ماه جرأت نزدیک شدن به حیطه تحت حفاظت آن در شمال اقیانوس هند و دریای عمان نداشته باشد و با نقش‌آفرینی مؤثر این نیرو در دفاع جانانه از تمامیت ارضی، آبادسازی سواحل کشور، مشارکت در توسعه دریامحور و تأمین خطوط مواصلاتی کشور عزیزمان، توسعه دیپلماسی دفاعی مبتنی بر قدرت دریایی ایران محقق شود .

امروز نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سایر نیروهای مسلح مقتدر، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای )مد ظله العالی( ، پنجه در پنجه مستکبران عالم افکنده و ضعف و استیصال دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان نمایان ساخته‌ و تلخی شکست‌های مکرر را در عرصه دریا، به دشمن چشانده‌است.

با تقدیر از دریادلان غیور و جان فدایان ایران سربلند اسلامی در ماموریت مقدس و مقتدرانه بستن این تنگه راهبردی، به حول و قوه الهی با پشتیبانی مردم شریف، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای عزیز، تنگه هرمز تا تأمین شروط ایران بسته خواهد ماند.

نیروی دریایی راهبردی ارتش، در پیشگاه رهبر رشید انقلاب و ملت عزیز، خود را موظف به توسعه قدرت دریایی ایران و تنبیه سخت دشمن متجاوز می‌داند و مصمم است تا انتقام شهدا، به ویژه دلاورمردان دنا و جماران را نستاند، از پای ننشیند.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن روز نیروی دریایی ارتش و گرامیداشت حماسه و عزم فرزندان سفید پوش ملت در این نیروی مقتدر و توانمند، یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی، از ناو شکن های پرافتخار دنا و جماران تا شهیدان پهپادی و موشکی و سایر دریادلان فدایی اسلام و ایران در نیروی دریایی ارتش را گرامی می‌دارم، استقامت و همراهی خانواده معظم این عزیزان را ارج می نهم و توفیقات روز افزون حماسه سازان این نیروی راهبردی را در پرتو عنایات حضرت حق، و توجهات حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی