یک دانش‌آموز یزدی در اقدامی خداپسندانه و به یادبود سالگرد شهادت سرباز وظیفه شهید محمدصالح میرجلیلی، مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هم‌زمان با سالگرد عروج سرباز وظیفه، ستوان‌دوم شهید محمدصالح میرجلیلی، این دانش‌آموز یزدی به نمایندگی از خانواده نیکوکار میرجلیلی، مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اختصاص داد.

این اقدام خیرخواهانه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید و شادی روح آن والامقام انجام شد تا به جای برگزاری مراسم سالگرد، زمینه بازگشت یک زندانی به آغوش خانواده‌اش فراهم شود.

نکته قابل توجه این است که خانواده میرجلیلی سال گذشته نیز در سالگرد شهادت این سرباز وظیفه، با اهدای کمک مالی برای آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد مشارکت کرده بودند و امسال برای دومین سال متوالی، یاد و نام شهید را با اقدامی انسان‌دوستانه و ماندگار گرامی داشتند.

این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با سنت حسنه دستگیری از نیازمندان است؛ اقدامی که در آن، یاد یک شهید با بازگشت امید به زندگی یک خانواده گره خورده است.