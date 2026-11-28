استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های اولویت‌دار گفت:دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به معرفی طرح ها به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات اکتفا کنند بلکه باید اجرای آنها را تا مرحله نهایی دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در تسریع اجرای طرح های اولویت‌دار اظهار کرد:مدیران باید با پیگیری موثر طرح‌ها باری از دوش دولت بردارند و زمینه تحقق طرح های مهم استان را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین طرح های پیشران در سطح استان و شهرستان‌ها افزود:هر دستگاه اجرایی باید یک طرح ستاره‌دار و اولویت‌دار تعریف و مشخص کند تا روند اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر توزیع شهرستانی طرح های اولویت‌دار گفت:برای هر شهرستان، علاوه بر طرح های موجود، یک طرح ستاره‌دار و پیشران تعیین شود تا مدیریت شهرستان و نمایندگان مجلس آن را مورد پیگیری قرار دهند.

سرمست ادامه داد: هر دستگاه عضو شورای برنامه‌ریزی استان تا پایان هفته جاری، حداقل یک تا سه طرح اولویت‌دار و ستاره‌دار با رویکرد مصوبات سفر را مشخص و معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به‌ روشنی مشخص کنند کدام طرح را در اولویت قرار داده‌اند چرا که میزان پیشرفت و تحقق این طرح ها در کارنامه عملکردی آنان ثبت خواهد شد.

در این جلسه ۴۲ طرح مربوط به کارگروه زیربنایی و همچنین ۲ طرح در حوزه مسئولیت اجتماعی و شهرک صنعتی به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید.

همچنین طرح جامع مدیریت و راهبری فناوری با رویکرد مسئله‌محوری و رفع چالش‌های صنایع، معادن و بخش کشاورزی و نیز سامانه توسعه فناوری و کسب‌وکار آوند به تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی استان رسید.