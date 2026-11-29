به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آیین مدرن سازی یکی از بزرگترین واحد‌های آجر پزی در شهرستان برخور گفت: صنعت آجر از صنایع انرژی‌بر کشور است و کوره‌های سنتی برای تولید هر تن آجر حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کردند؛ در حالی که با بهره‌گیری از فناوری جدید، این میزان به حدود ۳۰ مترمکعب کاهش می‌یابد و صرفه‌جویی ۹۰ درصدی در مصرف گاز محقق می‌شود.

توکلی افزود: توسعه فناوری‌های نوین در صنایع، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، زمینه شکل‌گیری بازار بهینه سازی و ایجاد گردش مالی از محل گواهی صرفه‌جویی گاز را فراهم می‌کند.