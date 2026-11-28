با گسترش سرمای زمستانی و افزایش نیاز به انرژی، مدیریت مصرف گاز از یک موضوع خانگی به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که با اقدامات ساده در سطح خانوار، می‌توان از بحران کمبود انرژی در بخش‌های کلیدی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با سرد شدن هوا و افزایش تقاضا، مدیریت مصرف گاز به ضرورتی همگانی تبدیل شده است؛ ضرورتی که گاهی تنها با یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی و رعایت چند نکته ساده در خانه، محقق می‌شود.

طبق آمار‌های منتشر شده، روزانه حدود ۴۱۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع مصرف می‌شود که این رقم، حدود ۵۸ درصد از کل تولید روزانه کشور را شامل می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند که مدیریت مصرف باید از درون خانه‌ها آغاز شود؛ اقداماتی نظیر تنظیم دقیق دمای محیط و جلوگیری از نشت گرما، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش فشار بر شبکه گاز داشته باشد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تنها با کاهش یک درجه‌ای دمای محیط در خانه‌ها، می‌توان روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی کرد.

در نهایت، باید توجه داشت که هدف از مدیریت مصرف، ایجاد تعادل میان نیاز خانوار‌ها و نیاز صنایع است؛ چرا که گرم ماندن خانه‌ها نباید به قیمت محدودیت در تولید و آسیب به بخش صنعت تمام شود.