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فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف تریلی حامل بیش از ۲۳ هزار کیلوگرم گاز مایع قاچاق در اردکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس شهرستان اردکان هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه تریلی تانکردار را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بررسیهای به عمل آمده، مشخص شد تریلی حامل ۲۳ هزار و ۴۸۰ کیلوگرم گاز مایع قاچاق بوده که بدون مجوز و به صورت قاچاق در حال حمل است.
فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص یک متهم که قصد انتقال این محموله سوختی از تهران به جنوب شرق کشور را داشت دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شد.