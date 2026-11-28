به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس شهرستان اردکان هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی، یک دستگاه تریلی تانکردار را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد تریلی حامل ۲۳ هزار و ۴۸۰ کیلوگرم گاز مایع قاچاق بوده که بدون مجوز و به صورت قاچاق در حال حمل است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص یک متهم که قصد انتقال این محموله سوختی از تهران به جنوب شرق کشور را داشت دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شد.