رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی بر ضرورت تقویت روایت‌گری انسانی، تعامل سازنده با رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و هم‌افزایی میان مجموعه‌های آموزش و پرورش و نوسازی مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، در گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، با حضور وبیناری رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در بستر شاد، بر ضرورت تقویت روایت‌گری انسانی، تعامل سازنده با رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و هم‌افزایی میان مجموعه‌های آموزش و پرورش و نوسازی مدارس تأکید کرد.

زهرا علی‌اکبری با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی‌ها در پیشبرد اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت:یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت چهاردهم، نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با مشارکت مردم است.

وی گفت:فعالیت روابط عمومی‌ها نباید به اطلاع‌رسانی درباره افتتاح پروژه‌ها و انعکاس اخبار مدیران محدود شود، بلکه باید با رویکردی جامع، جریان ارتباطی دوسویه میان سازمان، مردم، رسانه‌ها و فعالان عرصه مدرسه‌سازی برقرار شود.

علی اکبری افزود:یکی از سرمایه‌های ارزشمند این مجموعه، اعتماد و همراهی خیرین است؛ موضوعی که باید در تولید محتوا و روایت‌های رسانه‌ای به‌صورت شایسته بازتاب پیدا کند.

وی گفت:در کنار معرفی پروژه‌ها، باید اطلاعاتی نظیر میزان اعتبار، متراژ، سهم مشارکت خیرین، اعتبارات دولتی، روند پیشرفت و ضرورت احداث مدرسه در هر منطقه نیز به مخاطبان ارائه شود تا مردم تصویری روشن و دقیق از اقدامات انجام‌شده داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی گفت: پشت هر مدرسه و پروژه ساخت آن، داستانی از امید، تلاش، ایثار و مشارکت وجود دارد؛ از خیرینی که وارد عرصه مدرسه‌سازی می‌شوند تا دانش‌آموزان، معلمان و گروه‌های جهادی که در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی نقش‌آفرینی می‌کنند. این روایت‌ها باید به بخشی جدی از تولیدات رسانه‌ای روابط عمومی‌ها تبدیل شوند.