مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در بازتاب دستاورد‌های مدرسه‌سازی، خواستار توجه ویژه به روایت تلاش خیرین، پیمانکاران و همه افرادی شد که در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی مشارکت می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رمضانی، امروز در گردهمایی مسئولان روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس کشور، با اشاره به ظرفیت گسترده مجموعه آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی مدارس در سراسر کشور، بر ضرورت هم‌افزایی این مجموعه‌ها برای انعکاس مؤثر اقدامات و دستاورد‌های مدرسه‌سازی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید روایت‌گر نخست اتفاقات امیدبخش در حوزه تعلیم‌وتربیت باشند، اظهار کرد:در سراسر کشور داستان‌های ارزشمندی از مشارکت خیرین، ایثار خانواده‌ها، تلاش معلمان و همراهی مردم برای ساخت و تجهیز مدارس وجود دارد که بازتاب درست آنها می‌تواند فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی را گسترش دهد.

رمضانی با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی تنها به ساخت یک فضای آموزشی محدود نمی‌شود، افزود:پشت هر مدرسه، قصه‌ای از محبت، مسئولیت‌پذیری و آینده‌نگری قرار دارد؛ از خیرینی که بخشی از دارایی خود را برای آموزش نسل آینده اختصاص می‌دهند تا معلمانی که با تلاش و فداکاری، چراغ یادگیری را روشن نگه می‌دارند. این سرمایه‌های انسانی باید به‌درستی دیده و به جامعه معرفی شوند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه به نقش پیمانکاران و مجریان پروژه‌های مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت:پیمانکارانی که با صرف وقت، سرمایه، تخصص و اعتبار خود در مسیر ساخت مدارس گام برمی‌دارند، باید در زمره خیرین مدرسه‌ساز دیده شوند؛ چراکه مشارکت آنان فراتر از اجرای یک قرارداد، همراهی با مأموریتی ارزشمند برای آینده فرزندان این سرزمین است. روابط عمومی‌ها باید با معرفی این افراد و روایت تلاش‌ها و انگیزه‌هایشان، زمینه قدردانی شایسته از آنان را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فعالان رسانه‌ای و اجتماعی در استان‌ها، بر شکل‌گیری شبکه‌ای از همراهان رسانه‌ای مدرسه‌سازی تأکید کرد و افزود:ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان محتوا و چهره‌های اثرگذار اجتماعی، زمینه معرفی گسترده‌تر اقدامات و جلب مشارکت‌های مردمی را فراهم می‌کند.

رمضانی، اطلاع‌رسانی مستمر از مراحل اجرای پروژه‌ها، از آغاز عملیات تا بهره‌برداری را ضروری دانست و تصریح کرد:روابط عمومی‌ها باید با استفاده از تصاویر، روایت‌های میدانی و گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس و خیرین، دستاورد‌های این حوزه را از زبان افرادی که در متن این اتفاقات حضور دارند، بازتاب دهند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی روابط عمومی‌های آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس، پاسخ‌گویی سریع و یکپارچه به مسائل رسانه‌ای و انتقال مطالبات مردم به مدیران تأکید کرد و گفت:اطلاع‌رسانی دقیق درباره موضوعات تخصصی، همراهی با مردم و پیگیری مسائل مطرح‌شده، به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه روابط عمومی در استان‌ها و شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد:پویش «بساز مدرسه» فرصتی برای پیوند مردم با جریان مدرسه‌سازی است؛ باید زمینه مشارکت هر فرد را در محله، روستا و شهر خودش فراهم کنیم تا با هم‌افزایی و تقویت فرهنگ کار خیر، مسیر ساخت فضا‌های آموزشی شایسته‌تر برای نسل آینده هموارتر شود.