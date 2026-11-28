به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی فردا یکشنبه ۸ آذر با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان، مربیان مدارس، خانواده‌ها و ساکنان محلات، به‌ طور همزمان در مدارس سراسر استان برگزار می‌شود.

دانش آموزان در کنار آموزش و تمرین واکنش صحیح هنگام وقوع زمین لرزه، ضرورت شناخت شرایط لرزه‌خیزی ایران و آمادگی در برابر پیامدهای این پدیده طبیعی را می‌آموزند.

این مانور به همت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان دانش‌آموزی و سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر و با شعار مدرسه ایمن- جامعه تاب آوری همزمان با سراسر کشور در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برگزار می‌شود.