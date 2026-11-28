به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه برخی نانوایی‌ها آزادپز به صورت غیر قانونی نسبت به افزایش قیمت کرده‌اند، ادامه داد: در اجرای طرحی که از امروز آغاز می‌شود، با این واحد‌های متخلف برخوردقانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان این تخلف در میان نانوایی‌های سنتی آزادپز می‌باشد، ادامه داد: نرخ نان‌های تنوری سنتی بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان می‌باشد و در صورت تخلف و براساس قانون علاوه بر جریمه واحد نانوایی مهر موم خواهد شد.