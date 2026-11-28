به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی طبقه دوم ساختمان مسکونی در ۱۲ متری فرجام خیابان باهنر رشت گفت: برای مهار این آتش سوزی ۲۶ آتش نشان و افسر ارشد با ۸ خودروی عملیاتی و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و این آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

شهرام مومنی افزود: عملیات در کوچه‌های تنگ و باریک و پشت بام‌های چوبی بهم پیوسته بدون آسیب جانی پایان یافت و علت آتش که از اتاق خواب آغاز شده بود در دست بررسی است.