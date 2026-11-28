مدیریت توزیع برق مهاباد از اجرای طرح گسترده نوسازی کابل‌های برق و هوشمندسازی کنتور‌ها خبر داد. این اقدامات با هدف رفع افت ولتاژ، کاهش خاموشی‌ها و مقابله با مصرف غیرمجاز برق در سراسر استان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جلال زایر، مدیر توزیع برق مهاباد، گفت: طرح اصلاح و تبدیل کابل‌های برق شهری و روستایی به نوع «خودنگه‌دار» برای رفع ضعف ولتاژ و کاهش خاموشی‌ها در حال اجراست.

وی افزود: در بخش مرکزی و خلیفان، بیش از ۷۵ درصد روستاهای هدف، اصلاح و تعویض کابل‌ها را دریافت کرده‌اند.

زایر با اشاره به روند هوشمندسازی کنتورها تصریح کرد: در بخش کشاورزی این طرح ۱۰۰ درصد اجرا شده و در بخش‌های صنعتی و تجاری نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. تلاش ما این است که تمامی کنتورهای خانگی نیز به‌زودی هوشمند و قابل کنترل شوند.

مدیر توزیع برق مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با استفاده غیرمجاز از برق توسط دستگاه‌های ماینینگ پرداخت و گفت: هر دستگاه ماینر غیرمجاز، معادل مصرف ۵ خانوار است. از شهروندان درخواست می‌شود در شناسایی این موارد با ما همکاری کنند؛ چرا که برای هر گزارش قطعی و مستند از وجود ماینر غیرمجاز، مبلغ ۳۰ میلیون ریال پاداش در نظر گرفته شده است.

مدیریت مصرف و سامانه «برق من»

وی همچنین راهکار مدیریت بحران را در کنترل مصرف دانست و افزود: اگر شهروندان تنها ۲۰ درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم بدون نیاز به قطع جریان برق از وضعیت موجود عبور کنیم.

زایر همچنین یادآور شد که شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «برق من»، با وارد کردن مشخصات منطقه خود، از زمان‌بندی دقیق خاموشی‌ها مطلع شوند.