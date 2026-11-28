به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان در نشست تخصصی گفتمان‌سازی خون‌خواهی با عنوان عهد خون‌خواهی که با حضور حدود ۱۰۰ نفر از نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان در اردوگاه فجر همدان برگزار شد اظهار کرد: پس از شهادت امام شهید و شهدای جنگ رمضان، رهبر معظم انقلاب در پیام‌های متعدد بر قطعی بودن خون‌خواهی و انتقام از دشمنان تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام گرجی با بیان اینکه خون‌خواهی شهدا تنها مطالبه مسئولان نیست افزود: این موضوع خواسته مردم و آزادگان جهان است و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در تبیین این مطالبه و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی پیشگام باشند.

وی هدف از برگزاری این نشست را تجدید بیعت و اعلام وفاداری فعالان فرهنگی با رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: در این گردهمایی مبلغان شاخص خواهر و برادر، مداحان، فعالان هیئت‌های مذهبی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان حضور دارند تا برای ترویج فرهنگ خون‌خواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه هم‌پیمان شوند.

حجت‌الاسلام گرجی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی فعالان فرهنگی تصریح کرد: حاضران در این نشست با امضای عهدنامه، متعهد می‌شوند تمام ظرفیت و توان خود را برای تبیین این مطالبه و انتقال پیام شهدا به جامعه به کار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان پس از این نشست به شهرستان‌های خود بازمی‌گردند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی را برای گفتمان‌سازی این موضوع در مناطق مختلف استان دنبال خواهند کرد.