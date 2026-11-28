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نشست تخصصی گفتمانسازی خونخواهی با عنوان عهد خونخواهی در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان در نشست تخصصی گفتمانسازی خونخواهی با عنوان عهد خونخواهی که با حضور حدود ۱۰۰ نفر از نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان در اردوگاه فجر همدان برگزار شد اظهار کرد: پس از شهادت امام شهید و شهدای جنگ رمضان، رهبر معظم انقلاب در پیامهای متعدد بر قطعی بودن خونخواهی و انتقام از دشمنان تأکید کردهاند.
حجتالاسلام گرجی با بیان اینکه خونخواهی شهدا تنها مطالبه مسئولان نیست افزود: این موضوع خواسته مردم و آزادگان جهان است و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در تبیین این مطالبه و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی پیشگام باشند.
وی هدف از برگزاری این نشست را تجدید بیعت و اعلام وفاداری فعالان فرهنگی با رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: در این گردهمایی مبلغان شاخص خواهر و برادر، مداحان، فعالان هیئتهای مذهبی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان حضور دارند تا برای ترویج فرهنگ خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه همپیمان شوند.
حجتالاسلام گرجی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی فعالان فرهنگی تصریح کرد: حاضران در این نشست با امضای عهدنامه، متعهد میشوند تمام ظرفیت و توان خود را برای تبیین این مطالبه و انتقال پیام شهدا به جامعه به کار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: شرکتکنندگان پس از این نشست به شهرستانهای خود بازمیگردند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده فعالیتهای فرهنگی و تبیینی را برای گفتمانسازی این موضوع در مناطق مختلف استان دنبال خواهند کرد.