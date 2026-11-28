به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر تقویت گشت‌های انتظامی، برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای کاهش جرایم و سوانح رانندگی تأکید کرد و گفت: انسجام سازمانی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف انتظامی از مؤلفه‌های اساسی تحقق مأموریت‌های پلیس است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای انضباط سازمانی افزود: هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف، انتقال تجربیات و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد و اثربخشی اقدامات انتظامی دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ضرورت حاکمیت نظم و انضباط در مجموعه انتظامی تصریح کرد: فرماندهان و مدیران باید با رویکردی مسئولانه، منظم و مقتدرانه، زمینه اجرای دقیق مأموریت‌ها را فراهم کنند و با تقویت گشت‌های انتظامی، به‌ویژه در مناطق و حوزه‌های هدف، اقدامات پیشگیرانه را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن اقدامات انتظامی، ادامه داد: شناسایی دقیق بستر‌های وقوع جرم مبنای برنامه‌ریزی عملیاتی پلیس است و توجه به مؤلفه‌هایی نظیر زمان، مکان و ساعت وقوع جرایم و تحلیل علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آنها، امکان اولویت‌بندی مأموریت‌ها و استفاده هوشمندانه‌تر از ظرفیت‌های انتظامی را فراهم می‌کند.

سردار رضائی برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و متخلفان، به‌ویژه در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز را از دیگر اولویت‌های انتظامی برشمرد و بر استمرار طرح‌های عملیاتی، پیگیری مأموریت‌های در دست اجرا و مقابله جدی با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور کاهش سوانح رانندگی و جان‌باختگان حوادث ترافیکی و جاده‌ای را نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، حضور مؤثر پلیس در معابر و محور‌های مواصلاتی و افزایش اقدامات فرهنگی و آموزشی دانست و تصریح کرد: پیشگیری از تخلفات رانندگی باید در کنار اقدامات کنترلی و نظارتی، با آگاه‌سازی مستمر شهروندان و ارتقای فرهنگ ترافیک دنبال شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در اصلاح رفتار‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، تولید محتوای آموزشی، انجام مصاحبه‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی هدفمند را از راهکار‌های مؤثر در افزایش آگاهی عمومی عنوان کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تبیین پیامد‌های تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به جلو برای رانندگان را خواستار شد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای می‌تواند در نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی آموزش‌های تخصصی و مستمر کارکنان، پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آمادگی عملیاتی یگان‌ها را از ضرورت‌های تحقق امنیت پایدار دانست و ادامه داد: نظارت مستمر بر اجرای مأموریت‌ها، ارزیابی عملکرد‌ها و پیگیری جدی مصوبات و طرح‌های انتظامی ضروری است.