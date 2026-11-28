به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در بخش کودک و نوجوان، نمایش «شادزی» به کارگردانی فرامرز غلامیان؛ در بخش دگرگونه، نمایش «سه تن و یک رهایی» به کارگردانی یاسر میرحمیدی؛ در بخش نیشتمان، نمایش «آرزوی پوچ» به کارگردانی خلیل ایزدیار و در بخش آیینی و سنتی، نمایش «پشیا» به کارگردانی آرزو علیپور به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

نمایش‌های «آرزوی پوچ» به کارگردانی خلیل ایزدیار، «شادزی» به کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر، «اجتماع پنگوئن ها» به کارگردانی سعیدالله یاری از اصفهان، «مسافرخانه» به کارگردانی محمدمهدیار از تهران، «سه تن و یک رهایی» به کارگردانی ناصر میرحمیدی از گیلان و «سایلنت» به کارگردانی سوران حسینی از مریوان، آثار منتخب هیات داوران برای حضور در جشنواره تئاتر فجر بودند.

همچنین نمایش «ژیانه وه» به کارگردانی مختار محمدی نیز از سوی دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان برای حضور در چهل وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد.

در بخش آزاد نیز نمایش‌های «کوچه ماهرخ» و «فریدون» به کارگردانی مالک آبسانان و نمایش «سایلنت» به کارگردانی سوران حسینی مورد توجه کانون تماشاگران قرار گرفتند.

در بخش بین الملل نیز نمایش کشور روسیه به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

در آیین اختتامیه همچنین از رشید محمودی، سعید ذبیحی، محمدرضا جعفری لفوت و مختار محمدی چهار چهره فعال در عرصه فرهنگ و هنر کشور تجلیل شد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه با فرهنگ و تاریخ این شهر گره خورده و به یکی از سرمایه‌های ارزشمند تئاتر کشور تبدیل شده است.

شفیعی اظهار داشت: برگزیدگان جشنواره مریوان پس از انتخاب توسط هیات داوران، به طور مستقیم به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند و مسیر حضور آثار برتر تئاتر خیابانی کشور در این رویداد از جشنواره مریوان می‌گذرد.

آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در این مراسم گفت: برگزاری و تداوم جشنواره تئاتر خیابانی مریوان حاصل عشق و دلبستگی هنرمندانی است که بدون توجه به دشواری‌ها برای اعتلای هنر و فرهنگ تلاش می‌کنند.

در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان گروه‌های نمایشی سراسر کشور و هنرمندانی از روسیه، عراق و ترکیه به مدت ۴ روز به رقابت پرداختند.