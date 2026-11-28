آیت الله اعرافی در جمع مدیران صنایع میبد، حمایت جدی دولت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و حرکت صنایع به سمت فناوری‌های پیشرفته را از ضرورت‌های عبور از مشکلات اقتصادی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه میبد در دیدار با کارآفرینان و مدیران صنایع شهرستان میبد، ضمن قدردانی از تلاش و ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی اداره کشور و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی را دارد و دولت باید در کنار نظارت و مراقبت، مسیر فعالیت و توسعه این بخش را هموار کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی شهرستان میبد، نقش مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در پیشرفت این شهرستان برجسته دانست و افزود: تجربه میبد نشان داده است که با تکیه بر توان مردم، سرمایه‌گذاری و تلاش فعالان اقتصادی می‌توان به دستاورد‌های ارزشمندی دست یافت.

امام جمعه میبد با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و تداوم فعالیت‌های تولیدی، از کارآفرینان و صنعتگران خواست با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، میدان تولید و اشتغال را ترک نکنند و با برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های خود تلاش کنند.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان یزد و شهرستان میبد، حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته، ماشین‌سازی و قطعه‌سازی را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد میبد و استان یزد به قطبی منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه‌ها تبدیل شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با هشدار نسبت به تحولات گسترده ناشی از هوش مصنوعی، بر ضرورت ارتقای دانش علمی و فناوری صنایع تأکید کرد و خواستار توجه جدی مدیران صنعتی به تحولات آینده و بازنگری در شیوه‌های تولید شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری مشکلات صنعتگران از طریق مکاتبه و رایزنی با مسئولان کشوری را از جمله اقداماتی دانست که برای رفع موانع موجود دنبال خواهد کرد.

آیت‌الله اعرافی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان و فعالان اقتصادی برای تقویت تولید، حفظ اشتغال و توسعه صنعتی شهرستان میبد تأکید کرد.