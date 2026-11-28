جانشین انتظامی غرب استان تهران گفت: ۱۵ دستگاه ژنراتور برق قاچاق به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین زلفخانی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات خبر کشف دستگاه‌های ژنراتور اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری ژنراتور برق قاچاق در انباری در صباشهر شهرستان شهریار، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شهریار با انجام اقدامات فنی، انبار مورد نظر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از آن ۱۵ دستگاه ژنراتور برق قاچاق کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ژنراتور‌های کشف‌شده را بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد و کالای کشف‌شده نیز در محل توقیف شد.