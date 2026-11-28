رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان گفت: حادثه مرگبار تصادف موتورسیکلت با خودروی پژو پارس در محور آق‌قلا به سمت بندرترکمن، تجاوز به چپ و سبقت غیرمجاز راننده خودرو، علت وقوع این حادثه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ محمود شهرکی با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع این حادثه اظهار کرد: تجاوز به چپ، انحراف از مسیر و سبقت غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که می‌تواند چنین حوادث تلخی را رقم بزند و متأسفانه گاهی رانندگان با عبور از خط وسط جاده و ورود به مسیر مقابل، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند.

او افزود:از ابتدای امسال تاکنون تعداد جان باختگان حادثه رانندگی در استان ۲۴۸ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان گفت: تعداد مجروحین حوادث برون شهری و جاده‌ای نسبت به سال گذشته ۳۱ نفر کاهش داشته است.

سرهنگ شهرکی علت اصلی تصادفات را انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز، رعایت نکردن حق تقدم در هنگام دور زدن، خروج از پارک از فرعی به اصلی و عدم توجه به جلو نشات گرفته از صحبت با تلفن همراه عنوان کرد.