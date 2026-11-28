مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اولویت‌یافتن موضوع جوانی جمعیت در این وزارتخانه گفت: با تأکید وزیر علوم توجه ویژه‌ای به حمایت از خانواده و جمعیت شده و توسعه خوابگاه‌های متأهلی از جمله اقدامات مهم در این زمینه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اولویت‌یافتن موضوع جوانی جمعیت در این وزارتخانه گفت‌: با تأکید وزیر علوم، در دوره اخیر توجه ویژه‌ای به حمایت از خانواده و جمعیت شده و توسعه خوابگاه‌های متأهلی از جمله اقدامات مهم در این زمینه بوده است.

دکتر مهدی پندار با بیان اینکه پیش از این دانشگاه‌های وزارت علوم در سراسر کشور حدود ۹۸۰ واحد خوابگاه متأهلی داشتند، افزود: طی دو سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ واحد خوابگاه متأهلی افتتاح شده است. به‌تازگی نیز آیین افتتاح ۳۵۹ واحد خوابگاهی با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. بنیاد برکت نیز در اجرای این طرح مشارکت داشته است.

پندار درباره پیش‌بینی منابع برای توسعه این خوابگاه‌ها گفت: در فرایند تدوین بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تلاش کردیم زمینه اختصاص منابع به این موضوع فراهم شود؛ از جمله پیشنهاد اختصاص بخشی از اعتبارات استانی و منابع طرح‌های عمرانی به ساخت خوابگاه‌های متأهلی.

معاون وزیر علوم افزود: استفاده از تسهیلات بانکی برای احداث خوابگاه‌های متأهلی نیز پیگیری شده و قانون بودجه این اختیار را به دانشگاه‌ها داده است. بانک‌ها نیز در این زمینه همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از دانشجویان متأهل گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، با همکاری ستاد ملی جمعیت، تسهیلاتی از محل اعتبارات حوزه جوانی جمعیت و از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار دانشجویان متأهل قرار می‌گیرد. میزان این وام‌ها در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته و طی سال‌های اخیر نیز چند برابر شده است.