به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ترکیبی گراپلینگ کیک بوکسینگ آذربایجان شرقی که با شرکت ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم در چهار رده سنی برگزار شد و تیم‌های آذرشهر و شبستر به ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابت‌ها روز گذشته به میزبانی شهرستان تبریز و در سالن ورزشی طوبی برگزار شد.

در پایان رقابت‌ها به نفرات برتر هر وزن کمربند قهرمانی این دوره از مسابقات اهدا شد.