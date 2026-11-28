مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست تخصصی با فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش اقتصادی، بر افزایش سهم نظام سلامت از بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و ورود قدرتمندتر شرکت‌ها به این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست تخصصی با فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش اقتصادی، بر افزایش سهم نظام سلامت از بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و ورود قدرتمندتر شرکت‌ها به این حوزه تاکید کرد.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت گفت: سابقه طولانی و فعالیت مستمر نیکوکاران باعث شده است تا استان فارس جایگاه ویژه‌ای در حوزه خیرین سلامت داشته باشد.