رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر نقش‌آفرینی روابط عمومی‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی، خواستار روایت خلاقانه دستاورد‌های مدرسه‌سازی، انعکاس جلوه‌های مشارکت مردمی و تبدیل ظرفیت‌های ارزشمند خیرین و فعالان تعلیم و تربیت به جریان فراگیر رسانه‌ای شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا خان‌محمدی امروز در نشست گردهمایی مسئولان روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس استان‌های کشور که مسئولان روابط عمومی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها هم به صورت برخط حضور داشتند، با اشاره به ظرفیت گسترده مجموعه آموزش‌وپرورش در سراسر کشور، روابط عمومی‌ها را حلقه اتصال دستاورد‌های مدرسه‌سازی با افکار عمومی دانست و بر ضرورت تقویت هم‌افزایی رسانه‌ای برای انعکاس تلاش‌های صورت‌گرفته تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اثرگذاری در حوزه روابط عمومی به باور قلبی و علاقه‌مندی به مأموریت سازمان وابسته است، اظهار داشت:کسی که می‌خواهد از مدرسه‌سازی سخن بگوید، باید پیش از هر چیز به این حرکت اعتقاد داشته باشد؛ لبخند دانش‌آموزان، شوق حضور در مدرسه و امیدی که با ساخت و بهسازی فضا‌های آموزشی در دل خانواده‌ها شکل می‌گیرد، باید در قلب و ذهن فعالان روابط عمومی جای داشته باشد.

خان محمدی با تأکید بر ضرورت حرکت از گزارش‌محوری به روایت‌گری خلاقانه افزود:در کنار انعکاس اقدامات و دستاوردها، باید داستان‌های واقعی و الهام‌بخش مدرسه‌سازی را برای مردم بازگو کنیم. هر مدرسه حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌ها، همدلی‌ها و مشارکت‌هایی است که می‌تواند به الگویی برای همراهی بیشتر جامعه تبدیل شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، مشارکت خیرین را یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی این حوزه دانست و تصریح کرد:پشت هر مدرسه، داستانی از عشق، ایثار و مسئولیت‌پذیری وجود دارد. پدری که بخشی از دارایی خود را برای ساخت مدرسه اختصاص می‌دهد، خانواده‌ای که به یاد عزیزانش مسیر مدرسه‌سازی را انتخاب می‌کند و معلمی که فراتر از مسئولیت حرفه‌ای خود برای آینده دانش‌آموزان تلاش می‌کند، هرکدام روایت‌هایی ارزشمند و امیدبخش هستند که باید به گوش جامعه برسند.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس و خیرین در تولید محتوای رسانه‌ای خاطرنشان کرد:روایت موفقیت زمانی اثرگذارتر می‌شود که از زبان افرادی بیان شود که خود در متن این اتفاقات حضور دارند. تصاویر قبل و بعد از بهسازی مدارس، تجربه‌های موفق استان‌ها و جلوه‌های مشارکت مردم می‌تواند تصویری روشن و ملموس از تحول در فضا‌های آموزشی ارائه دهد.

خان محمدی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان روابط عمومی‌های سازمان نوسازی مدارس، ادارات کل آموزش‌وپرورش، دانشگاه فرهنگیان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت:ظرفیت رسانه‌ای این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند قدرتی گسترده برای معرفی اقدامات و دستاورد‌های نظام تعلیم و تربیت ایجاد کند. باید با هم‌افزایی، ظرفیت‌های پراکنده را به یک جریان هماهنگ و اثرگذار تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت، دقت و هماهنگی در اطلاع‌رسانی افزود:روابط عمومی‌ها باید در مواجهه با موضوعات رسانه‌ای، ضمن تعامل نزدیک با بخش‌های تخصصی، اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار مخاطبان قرار دهند. همچنین لازم است در موضوعات مرتبط با ساخت و تجهیز مدارس و مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی، هماهنگی لازم میان روابط عمومی نوسازی مدارس و آموزش‌وپرورش برقرار باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، ارتباط دوسویه با مردم را از مأموریت‌های مهم روابط عمومی‌ها برشمرد و اظهار داشت:روابط عمومی تنها وظیفه انعکاس عملکرد دستگاه را بر عهده ندارد، بلکه باید صدای مردم، مطالبات مناطق و نیاز‌های آموزشی را نیز به مجموعه مدیریتی منتقل کند. این ارتباط مستمر می‌تواند به شناسایی بهتر نیاز‌ها و تسریع در پیگیری مسائل کمک کند.

خان محمدی در ادامه، با اشاره به ظرفیت پویش «بساز مدرسه»، بر ضرورت معرفی فرصت‌های مشارکت مردمی در استان‌ها تأکید کرد و گفت:این پویش باید به جریانی فراگیر در رسانه‌های استانی تبدیل شود. روابط عمومی‌ها با معرفی پروژه‌های اولویت‌دار در شهرها، روستا‌ها و محله‌ها می‌توانند زمینه حضور بیشتر مردم در حرکت بزرگ مدرسه‌سازی را فراهم کنند؛ چراکه مشارکت در کار خیر، علاوه بر کمک به توسعه فضا‌های آموزشی، امید و همدلی را در جامعه گسترش می‌دهد.

وی همچنین خواستار شناسایی و معرفی پروژه‌های آماده بهره‌برداری و سوژه‌های ارزشمند مدرسه‌سازی، به‌ویژه اقدامات مرتبط با مناطق کمتر برخوردار و مدارس آسیب‌دیده شد و افزود:هر پروژه به سرانجام رسیده، فرصتی برای نمایش اراده جمعی و توانمندی جامعه در ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندان ایران است و باید از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس این دستاورد‌ها استفاده کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در تقویت انگیزه و مشارکت اجتماعی خاطرنشان کرد:مأموریت ما تنها ساخت مدرسه نیست؛ بلکه باید جریان امید، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نیز گسترش دهیم. روابط عمومی‌ها با روایت درست و خلاقانه این حرکت ملی می‌توانند پیوند مردم با مدرسه‌سازی را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر برای ساختن آینده فرزندان ایران باشند.

در این گردهمایی همچنین از سند راهبردی حوزه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور رونمایی شد؛ سندی که با هدف ترسیم نقشه راه فعالیت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، توسعه تعامل با مردم، رسانه‌ها و خیرین مدرسه‌ساز و دستیابی به جایگاه مرجعیت مؤثر رسانه‌ای تا سال ۱۴۰۷ تدوین شده است.