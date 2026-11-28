استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی، خواستار برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای تأمین آب شرب، سوخت، نان و کالا‌های اساسی و بررسی تمامی سناریو‌های پیش‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سال گذشته در حوزه انرژی، افزود: باید ذخایر سوخت پیش‌بینی و تأمین شود و شرایط تولید و آماده‌سازی کالا‌های اساسی از جمله آرد به‌گونه‌ای مدیریت شود که خللی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد نشود.

وی همچنین با تأکید بر تأمین پایدار آب شرب و استمرار فعالیت نانوایی‌ها، خاطرنشان کرد: حتی در شرایط قطعی یا افت فشار گاز نیز نباید فعالیت نانوایی‌ها متوقف شود و لازم است تمام مشکلات و موانع موجود احصا و اعلام شود تا برای رفع آنها تصمیم‌گیری و تدبیر لازم اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به سفر شهرستانی هفته گذشته به مناطق شمالی استان و بررسی پروژه‌های زیرساختی نیز اشاره کرده و افزود: در این سفر واحد فرآوری طلا در چالدران افتتاح شد و تکمیل و بهره‌برداری از فاز دوم پروژه در حوزه مس نیز در دستورکار قرار دارد.

رحمانی همچنین با اشاره به هفته بسیج و نقش‌آفرینی بسیجیان در استان، اضافه کرد: به بسیجی بودن افتخار می‌کنیم و امام شهید با برنامه‌ها و تفکر خود، نظام و کشور را بیمه کرد.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و افزود: تمامی سناریو‌های احتمالی باید از هم‌اکنون بررسی و برای هر شرایطی برنامه مشخصی تدوین شود تا با آمادگی کامل، از بروز مشکل در تأمین نیاز‌های ضروری و خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری شود.