به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دیدار صمیمی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صادق زرین که در جریان جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، از صبر، استقامت و فداکاری همسر این شهید والامقام قدردانی کرد.

دکتر رضوان حکیم‌زاده در این دیدار بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و نقش همسران شهدا را در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بی‌بدیل دانست.

وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و تکریم خانواده‌های معزز آنان، رسالتی همگانی و وظیفه‌ای دینی است.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از مجاهدت و صبوری همسر بزرگوار شهید زرین قدردانی شد.