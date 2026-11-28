پخش زنده
امروز: -
به مناسبت تکریم مقام والای مادران و همسران شهدا، دکتر رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، با همسر شهید سرافراز صادق زرین دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دیدار صمیمی، معاون وزیر آموزشوپرورش ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صادق زرین که در جریان جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، از صبر، استقامت و فداکاری همسر این شهید والامقام قدردانی کرد.
دکتر رضوان حکیمزاده در این دیدار بر ضرورت پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و نقش همسران شهدا را در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی بیبدیل دانست.
وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و تکریم خانوادههای معزز آنان، رسالتی همگانی و وظیفهای دینی است.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از مجاهدت و صبوری همسر بزرگوار شهید زرین قدردانی شد.