به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروندخبرنگار آبادانی با ارسال تصویر نسبت به پس زدگی فاضلاب در بلوار اروسیه ابراز گلایه کرده و خواستار پیگیری این موضوع شد.

معاون بهره برداری آبفا آبادان در پیگیری این موضوع گفت: نیروهای عملیاتی با اعزام به محل، پس از شناسایی گرفتگی خط در فرعی پنج احمدآباد و انجام عملیات حفاری و لایروبی، مشکل را برطرف کردند.

رضا محسنی با اشاره به آمادگی برای بارندگی‌های پیش‌رو افزود: ۴۶ ایستگاه پمپاژ فاضلاب در آبادان لایروبی شده و در ماه‌های گذشته نیز حدود ۳۰ کیلومتر از خطوط فاضلاب لایروبی شده است.

وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی همچنان برای رفع مشکلات احتمالی در آماده‌باش هستند، بر همکاری شهرداری برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر تأکید کرد.