

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی حکیمیان، پزشک نیکوکار یزدی، در هفتمین روز درگذشت همسرش، مرحومه مهناز سالاری، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی پنج زندانی جرایم غیرعمد اهدا کرد و این کمک زمینه‌ساز آزادی افرادی خواهد شد که به‌دلیل بدهی مالی و ناتوانی در پرداخت آن در زندان به‌سر می‌برند و دوری‌شان، خانواده‌های آنان را چشم‌انتظار گذاشته است.

این نیکوکار یزدی هدف خود از این اقدام خداپسندانه را خشنودی خداوند متعال و شادی روح همسرش عنوان کرد و در این خصوص گفت: تصمیم گرفتم در روز‌های سوگ و اندوهِ از دست دادن همسرم، به‌جای هزینه‌های تشریفاتی و مرسوم برای برگزاری مراسم یادبود، راهی ماندگارتر برای آرامش روح ایشان انتخاب کنم و چراغ امید را در دل خانواده‌هایی روشن کنم که به دلیل مشکلات مالی و بدهی، سرپرست خود را در زندان می‌بینند.