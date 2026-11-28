رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تشکیل کارگروه استانی تجارت خارجی محصولات کشاورزی با هدف رصد و پایش مبادلات تجاری، تسهیل فرآیند‌های صادرات و واردات و رفع موانع اجرایی در گمرکات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اشاره به اهمیت توسعه تجارت خارجی محصولات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی و هم‌جواری با چند کشور، ساماندهی و تسهیل مبادلات تجاری محصولات کشاورزی و بررسی نحوه تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: این کارگروه، موضوعاتی از جمله تسریع در تبادل کالا‌های کشاورزی، بررسی مسائل و مشکلات اجرایی محموله‌های صادراتی و وارداتی در گمرکات و تسهیل فرآیند صدور و ورود محصولات کشاورزی را پیگیری خواهد کرد.

اصغری، رایزنی با بازرگانان داخلی و خارجی، شناسایی و رفع موانع تجاری استان و ارائه گزارش‌های کمی و کیفی از وضعیت مبادلات محصولات کشاورزی را از دیگر وظایف این کارگروه عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تقویت تعاملات تجاری، کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی است.