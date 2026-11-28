فرمانده سپاه مرند از راه‌اندازی مرکز آموزش جان‌فدایان در این شهرستان خبر داد و گفت:آموزش‌های امداد و نجات، آشنایی با سلاح و مقابله با تهدیدات ریزپرنده‌ها از جمله محور‌های فعالیت این مرکز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ رشید صادقی گفت:مرکز آموزش جان‌فدایان مرند با هدف ارتقای آمادگی، توانمندسازی و سازماندهی جان‌فدایان و ارائه آموزش‌های مورد نیاز به شهروندان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: آموزش‌های این مرکز در سه حوزه امداد و نجات، آشنایی با سلاح‌های عمومی و تخصصی و مقابله با تهدیدات ریزپرنده‌ها ارائه می‌شود.

فرمانده سپاه مرند آموزش‌های خودامدادی و دیگرامدادی و آشنایی با نحوه مقابله با اغتشاشات شهری را از دیگر محور‌های آموزشی این مرکز عنوان کرد.