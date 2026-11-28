ششمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد، در این جلسه ۲۵ طرح اقتصادی و زیربنایی به تصویب رسید.

تصویب ۲۵ طرح سرمایه گذاری و اشتغال در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی آذربایجان‌غربی

تصویب ۲۵ طرح سرمایه گذاری و اشتغال در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی استان، با اعلام این خبر افزود: در این جلسه، ۳۰ پرونده واصله به دبیرخانه کارگروه مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت که پنچ پرونده جهت بررسی بیشتر به دبیرخانه کارگروه امورزیربنایی ارجاع داده شد. وی هدف از تصویب این طرح‌ها را تقویت اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان برشمرد.

آرامون تصریح کرد: این طرح‌های اولویت‌دار که پس از طی مراحل کارشناسی به تصویب رسیده‌اند، حوزه‌های مختلفی از جمله خدماتی، کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی را شامل می‌شوند که نقش موثری در توسعه زیرساخت‌های مولد استان آذربایجان غربی ایفا خواهند کرد.