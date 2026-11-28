در رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور، تیم‌های گیلانی به یک برد و یک باخت رضایت دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور دو تیم کوروش لاهیجان و احمدی چمستان در سالن چندمنظوره شهدای چمستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد سه بر دو تیم میهمان به پایان رسید.

همزمان با این دیدار تیم والیبال کاسپین شهر بهشت رضوانشهر دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها نیز در سالن شهید سرادر سلیمانی سیرجان به مصاف تیم گل گهر این شهر رفت که این بازی با شکست سه بر صفر تیم رضوانشهر به پایان رسید.