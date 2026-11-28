رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات گسترده در حوزه نگهداری، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: در حوزه راه‌های روستایی ۲۵۰ کیلومتر عملیات بهسازی شامل تسطیح، رگلاژ، شانه‌سازی و شن‌ریزی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالطیف شریعت‌پناه با اشاره به تداوم عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی سردشت اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور، عملیات مختلفی در حوزه نگهداری و بهسازی محورهای اصلی و روستایی شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: در بخش نگهداری راه‌ها، ۵.۱ کیلومتر روکش آسفالت، ۳۷۰ تن لکه‌گیری آسفالت و رفع ناهمواری‌های سطح راه و ۲۷۰ تن چاله‌پرکنی با آسفالت سرد و گرم در سطح ۱۰ هزار مترمربع انجام شده است.

شریعت‌پناه ادامه داد: و به‌منظور ارتقای ایمنی و افزایش دید رانندگان، ۴۰ کیلومتر ترانشه‌برداری و افزایش دید و اصلاح قوس و افزایش دید در ۳۰ نقطه اجرایی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت همچنین از ریزش‌برداری و پاکسازی ۱۰ هزار مترمکعب از محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: پاکسازی سطح جاده ناشی از اجسام خارجی در ۳۰ مقطع و جمع‌آوری ۷۰۰ تن نخاله نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌ها بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ابنیه فنی راه‌ها گفت: احداث، تعمیر و تنقیه ۳۰ دستگاه پل و آبرو، لایروبی دهانه پل‌ها، تعمیر ۳ هزار مترمکعب دیوار حائل و اجرای ۴۰۰ کیلومتر کانال هدایت آب از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری راه‌ها در برابر روان‌آب‌ها و بارش‌های فصلی است.

شریعت‌پناه خاطرنشان کرد: همچنین ۴۰۰ متر کانال هدایت آب به‌صورت جدول و لوله‌گذاری اجرا شده است.