به ۱۰ مصدوم دوحادثه رانندگی در شهرستان‌های فلاورجان و نایین امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: روز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵، دو حادثه ترافیکی در شهرستان‌های فلاورجان و نایین به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد که در مجموع ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

عباس عابدی افزود: حادثه نخست ساعت ۱۱:۰۵ با برخورد یک دستگاه خودروی پراید با جدول در میدان شهرداری اشترجان شهرستان فلاورجان رخ داد که پنج نفر شامل دو مرد، یک زن و دو کودک سه و پنج ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: یک واحد امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه دوم در محور نایین به گردنه ملااحمد گفت: ساعت ۰۱:۴۵ بامداد، برخورد یک دستگاه خودروی پراید با کامیون در این محور، بعد از پمپ بنزین، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

وی تاکید کرد: دو واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و هر پنج مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان حشمتیه نایین انتقال یافتند.